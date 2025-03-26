В кишиневском аэропорту задержана глава Гагаузской автономии Молдавии

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдавии сообщил о задержании в аэропорту Кишинева главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Она намеревалась вылететь в Стамбул. После трех часов проверки у нее забрали документы и направили в следственный изолятор.

"Было установлено, что в информационных системах данное лицо числится среди тех, кто имеет запрет на выезд из страны. В соответствии с законодательными процедурами компетентные органы были об этом немедленно проинформированы, после чего и последовало задержание", – говорится в заявлении НЦБК.

Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании по выборам главы Гагаузии в 2023 году. Ее подозревают в фальсификации документов о денежных пожертвованиях, что позволило ей использовать 20000 долларов из незаконных источников.

Против политика возбуждены еще два уголовных дела. Они связаны с ввозом денег из России для финансирования политической деятельности и с организацией протестов в Кишиневе в 2022 году. Гуцул отвергает обвинения, отмечает "Интерфакс".