Трамп о главреде Atlantic: "Он подонок"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал с присоединением главного редактора издания Atlantic Джефри Голдберга к чату, в котором представители американского руководства обсуждали предстоящий удар по Йемену.

"Этот парень просто подонок, а Atlantic как издание терпит крах, никто не обращает на него внимание. Кучу историй они просто выдумали", – произносит Трамп на видеозаписи, опубликованной CNN.

Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. "Он продолжит делать свою хорошую работу", – добавил он. Напомним: согласно Голдбергу, именно Уолтц присоединил его к чату.