Трамп о главреде Atlantic: "Он подонок"
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 11:09
Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал с присоединением главного редактора издания Atlantic Джефри Голдберга к чату, в котором представители американского руководства обсуждали предстоящий удар по Йемену.
"Этот парень просто подонок, а Atlantic как издание терпит крах, никто не обращает на него внимание. Кучу историй они просто выдумали", – произносит Трамп на видеозаписи, опубликованной CNN.
Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. "Он продолжит делать свою хорошую работу", – добавил он. Напомним: согласно Голдбергу, именно Уолтц присоединил его к чату.
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