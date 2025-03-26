x
26 марта 2025
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 11:44
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп о главреде Atlantic: "Он подонок"

США
Хуситы
Дональд Трамп
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 11:09
Трамп о главреде Atlantic: "Он подонок"
AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал с присоединением главного редактора издания Atlantic Джефри Голдберга к чату, в котором представители американского руководства обсуждали предстоящий удар по Йемену.

"Этот парень просто подонок, а Atlantic как издание терпит крах, никто не обращает на него внимание. Кучу историй они просто выдумали", – произносит Трамп на видеозаписи, опубликованной CNN.

Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. "Он продолжит делать свою хорошую работу", – добавил он. Напомним: согласно Голдбергу, именно Уолтц присоединил его к чату.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 марта 2025

Дело о разглашении военных секретов: на представителей администрации США подали в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2025

Глава Пентагона назвал ложью публикацию об утечке планов удара по Йемену
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 марта 2025

Белый дом по ошибке направил журналисту секретные планы удара по Йемену