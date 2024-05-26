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В Чили по подозрению в поджоге, унесшем жизни 137 человек, арестован пожарный

время публикации: 26 мая 2024 г., 08:40 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 08:45
В Чили по подозрению в поджоге, унесшем жизни 137 человек, арестован пожарный
AP Photo/ Esteban Felix

Пожарный и сотрудник Управления лесов арестованы в Чили по подозрению в поджоге. Пожар, начатый ими в феврале в районе города Вина дель Мар, в провинции Вальпараисо, привел к гибели 137 человек, став самым смертоносным в истории страны.

Как сообщается, поджоги произошли одновременно в нескольких местах. Ветер и жара, достигавшая 40 градусов Цельсия, содействовали распространению пламени. Пожар уничтожил множество домов, в зоне бедствия оказались 16000 человек.

Как сообщается, поджигатель – 22-летний мужчина, около полутора лет назад присоединившийся к пожарной охране в качестве добровольца. "Мы в шоке от того, что произошло. Это абсолютно единичный случай", – заявил командир 13-й пожарной роты Вальпараисо Висенте Маджоло.

В ходе обыска дома у пожарного были обнаружены материалы, которыми он, согласно следствию, воспользовался при поджоге. Что стало мотивом преступления, пока неясно.

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