Во Франции мужчина с ножом напал на пассажиров в метро, есть раненые

В воскресенье, 26 мая, в метро французского города Лион вооруженный ножом мужчина ранил трех человек.

По данным телеканала TF1, нападение произошло около 15:00 на станции "Жан Жорес" в 7-м округе Лиона.

По данным телеканала несколько человек сообщили в полицию о подозрительном мужчине, вооруженном складным ножом. До приезда полиции он успел нанести ранения трем пассажирам. Двух человек преступник ударил ножом в живот, третьего – ранил в руку.

По данным издания Actu Lyon, были ранены четыре человека и еще одному потребовалась помощь для выхода из шокового состояния.

По данным этого издания, возбуждено расследование по факту "попытки умышленного убийства".