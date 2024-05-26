Молдова запросила Россию о выдаче предпринимателя и политика Илана Шора

Молдова обратилась к России с просьбой о выдаче молдавского предпринимателя и политика Илана Шора, который в 2023 году был признан виновным в выводе из банков страны 1 миллиарда долларов и заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Министр юстиции Молдовы Веронику Михайлов-Морару сообщила: просьба была подана после того, как о получении российского гражданства и переезде в Россию сообщил сам предприниматель. "Российские власти не передали нам официального уведомления", – цитирует ее агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что у Шора двойное гражданство Израиля и России. Молдова неоднократно обращалась к еврейском государству с просьбой об экстрадиции беглого депутата.

Напомним, что в октябре 2022 года США объявили о введении санкций против частных лиц и компаний, пытавшихся повлиять на результаты выборов в Молдове и вернуть страну в "сферу влияния России". В "черный список" попал израильтянин Илан Шор. В пресс-релизе Государственного департамента США говорилось, что Шор, которого называют "бенефициаром крупномасштабной аферы по отмыванию денег, связанной с хищением 1 миллиарда долларов из молдавских банков", "вместе с другими коррумпированными олигархами и московскими структурами пытался спровоцировать политические волнения в Молдове, а также помешать Кишиневу получить статус кандидата в ЕС". Вместе с проживающим в Кейсарии бизнесменом в санкционный список попала его жена, Сара Шор, которую российская публика знает как певицу Жасмин.

Илан Шор родился в Израиле в семье выходцев из Молдовы. В 90-е годы его родители вернулись в страну исхода, увезя с собой маленького сына. В 18 лет Илан занялся предпринимательством, став деловым партнером отца, Мирона Шора. Им среди прочего принадлежала сеть магазинов беспошлинной торговли в Молдове. После смерти отца Илан унаследовал его бизнес и расширил сферу интересов.

В 2017 году Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о "краже миллиарда долларов" из банковской системы Молдовы. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор был помещен под судебный контроль, а после смены власти бежал в Израиль.

В апреле 2023 года парламент Молдовы лишил в лидера оппозиционной партии "Шор" Илана Шора депутатского мандата. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", добавив, что не намерен ему подчиняться.