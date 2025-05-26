Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1188-й день войны

Минобороны РФ 26 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".

Украинская сторона сообщала, что армия РФ выпустила в ночь на 26 мая по Украине девять крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Это количество выпущенных за сутки дронов стало наибольшим с начала российско-украинской войны. Генштаб ВСУ заявлял о перехвате всех ракет и 288 беспилотников. Было зафиксировано попадание БПЛА по пяти целям. Сведений о погибших не поступало.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яблоновка, Алексеевка, Садки, Писаревка и Осоевка Сумской области. Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Константиновка и Выемка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новополь, Отрадное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 59652 беспилотных летательных аппарата, 607 зенитных ракетных комплексов, 23594 танка и других боевых бронированных машин, 1564 боевые машины реактивных систем залпового огня, 25306 орудий полевой артиллерии и минометов, 36001 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 109600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).