После визита Шойгу в Афганистан в Госдуму РФ внесен законопроект об отмене запрета "Талибана"

После визита секретаря совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Афганистан группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект № 778284-8 о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России, передает "Интерфакс".

Причем заголовок сообщения "Интерфакса" звучит так: "В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России". Хотя в самом сообщении "Талибан" прямо не упоминается.

Законопроект предусматривает, что "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

25 ноября афганский портал "Алемара" сообщил о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу "сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению Исламского эмирата из "черного списка" России для укрепления политических и экономических связей".