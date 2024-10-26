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Армия РФ обстреляла Днепр, Киевскую и Херсонскую область; есть погибшие

время публикации: 26 октября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 12:49
Армия РФ обстреляла Днепр, Киевскую и Херсонскую область; есть погибшие
AP Photo/Alex Babenko

В ночь на 26 октября армия РФ осуществила ракетный обстрел города Днепр. Три человека погибли, около 20 пострадали. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, уничтожены жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 автомобилей. Также повреждены корпуса больницы.

Также в результате атаки российских дронов на Киевскую область в ночь на субботу погибла 56-летняя женщина.

В результате обстрелов Херсонской области погибли два человека, один получил ранения.

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