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NEWSru.co.il :: В мире26 сентября 2021 г., 05:56

В США пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы, десятки пострадавших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В США пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы, десятки пострадавших

Вечером в субботу, 25 сентября, около населенного пункта Джоплин в американском штате Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным телеканала CBS News, погибли не менее трех человек, более 50 получили ранения и травмы.

Пострадавших в местные больницы эвакуируют на вертолетах и машинах скорой помощи.


Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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