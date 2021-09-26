В США пассажирский поезд сошел с рельсов: есть жертвы, десятки пострадавших

Вечером в субботу, 25 сентября, около населенного пункта Джоплин в американском штате Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным телеканала CBS News, погибли не менее трех человек, более 50 получили ранения и травмы.

Пострадавших в местные больницы эвакуируют на вертолетах и машинах скорой помощи.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.