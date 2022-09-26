"Наступило время откровения, прошу не путать с судным днем". Пригожин признал, что в 2014 году создал группу "Вагнер"

Приближенный к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер", передает РИА Новости.

В публикации пресс-службы компании "Конкорд" приводится ответ Пригожина на вопрос издания "Блокнот": "В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер". Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР. После этого долгие 8 лет, в течение которых каждый любопытный журналистишка и каждый бесстыжий подонок ковырялся в потном белье ЧВК "Вагнер" в попытке найти негатив. Эти храбрые парни, которые умели только одно – воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, всегда находились в шатком положении. Они не могли отвернуться от любимого дела, в котором были профессионалами высочайшего уровня, и сесть на скамью безработных. Так, из командира штурмового подразделения, который каждый день ловит пули и осколки в свой потертый бронежилет, можно было пойти в охранники какого-нибудь взбалмошного микроолигарха, жена которого будет заставлять носить сумки по магазинам. Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки. А теперь наступило время откровения, прошу не путать с судным днем. Эти парни – герои, которые защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев, стали одной из опор нашей Родины. Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет. Теперь ответ на ваш вопрос. Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту и матчи надо выигрывать на поле противника".

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Напомним, что год назад Пригожин подал иск к радиостанции "Эхо Москвы" и ее главному редактору Алексею Венедиктову из-за заявлений о связях коммерсанта с ЧВК "Вагнер". Тогда он утверждал, что не имеет отношения к группе "Вагнер".

Многие западные СМИ связывали имя бизнесмена Евгения Пригожина с ЧВК "Вагнер".

В настоящее время Пригожин – "трижды герой". У него есть "звезды героев" РФ, ДНР и ЛНР.

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Правозащитные организации разных стран обвиняют ЧВК "Вагнер" в совершении военных преступлений в Сирии, ЦАР и Украине.