"Хлопки" в Курской области: сработала система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на среду, 27 апреля, в регионе сработала система ПВО, передает агентство "Интерфакс".
"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, жертв и разрушений нет.
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// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
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