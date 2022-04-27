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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 07:25

"Хлопки" в Курской области: сработала система ПВО

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"Хлопки" в Курской области: сработала система ПВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на среду, 27 апреля, в регионе сработала система ПВО, передает агентство "Интерфакс".

"Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются. По предварительным данным, сработала система ПВО", – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв и разрушений нет.


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