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NEWSru.co.il :: В мире27 августа 2021 г., 19:18

Байден – Беннету: "У Ирана никогда не будет ядерного оружия"

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Встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена

В пятницу, 27 августа, в Белом доме прошла первая встреча премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента США Джо Байдена. Она продолжалась 50 минут (вдвое дольше, чем изначально планировалось). Встреча началась в Овальном кабинете, а продолжилась за кофе в личной столовой президента. После завершения встречи израильский и американский лидеры сделали заявления для прессы.

Американский президент отметил после завершения встречи, что он и Беннет "стали друзьями".


Байден заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. "Если дипломатические меры ни к чему не приведут, мы обратимся к другим способам", – заметил он.

Беннет отреагировал на эти слова, сказав, что рад был услышать это заявление. "Иранский режим – это радикальный исламский режим, угрожающий всему миру. Пока мы сидим здесь сейчас, иранцы обогащают свои уран в Натанзе, мы должны остановить этот процесс", - сказал он.

Нафтали Беннет поблагодарил США за поддержку, оказываемую Израилю в течение нескольких десятилетий, особенно – в трудные времена. "Израиль знает, что у него более надежного союзника, чем США", - сказал Беннет.

Встреча Байдена и Беннета изначально была назначена на 26 августа, и должна была начаться в 18:30 по израильскому времени. Однако незадолго до этого из Кабула пришли известия о двойном теракте, в результате которого погибли американские военнослужащие. Джо Байден был вынужден отменить переговоры с Беннетом, чтобы провести консультации с Пентагоном и спецслужбами.

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