Теракты около аэропорта Кабула: более 100 погибших, среди них талибы и американские военные

По данным министерства здравоохранения Афганистана, жертвами терактов около аэропорта Кабула стали более 100 человек. Свыше 1300 человек получили ранения и травмы.

Как пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава, среди погибших не менее 90 афганских граждан. По сведениям агентства Reuters, не менее 28 из них были талибами.

Министерство обороны США, в свою очередь подтвердило гибель 13 американских военных.

26 августа около аэропорта Кабула, где продолжается процесс массовой эвакуации, прогремели два взрыва. По данным афганской стороны, сначала террорист-смертник взорвался в толпе людей, ожидавших проверки разрешения на выезд из Афганистана у одного из входов в международный аэропорт. После этого еще один террорист открыл огонь из стрелкового оружия. Затем рядом с отелем Baron, где собирались иностранцы, включая граждан США и Великобритании, взорвался заминированный автомобиль.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По данным американской разведки, теракт был осуществлен боевиками группировки "Вилаят Хорасан", которая является подразделением ИГ в Афганистане и Пакистане. "Вилаят Хорасан" враждует с "Талибаном" и ведет боевые действия против этой организации с 2015 года. Также боевики "Вилаят Хорасан" действуют против американцев и других иностранцев в Афганистане и Пакистане.

Президент США Джо Байден отдал приказ готовиться к ударам по лидерам и объектам "Вилаят Хорасан".