Марк Цукеберг признал, что вводил цензуру под давлением администрации Байдена

Глава компании Meta Марк Цукерберг направил юридическому комитету Палаты представителей Конгресса США официальное письмо, в котором признал, что администрация Джо Байдена оказывала на него давление с целью цензуры контента.

По его словам, в 2021 году, на фоне коронавирусной пандемии, представители администрации, в том числе, Белый дом, в течение нескольких месяцев пытались добиться подвергать цензуре контент, связанный с COVID-19, в том числе, носивший юмористический и сатирический характер, и были недовольны отказом.

Цукерберг утверждает, что в конечном итоге решение о модерации компания приняла самостоятельно, но под давлением администрации.

"Правительственное давление – это неправильно, и мне жаль, что мы не говорили об этом в полный голос. Мы не должны идти на компромисс под давлением любой администрации – в какую сторону она бы ни давила. И мы готовы этому противостоять, если придется", – сообщил предприниматель.

Он также признал, что накануне выборов 2020 года практически замалчивал публикации о Хантере Байдене, поскольку ФБР предупредило его: они могут быть связаны с российской кампанией дезинформации. Впоследствии выяснилось, что Россия была не при чем.

Глава юридического комитета республиканец из Огайо Джим Джордан назвал письмо Цукерберга большой победой свободы слова. Администрация сообщила, что делала все необходимое для защиты здоровья граждан во время смертоносной эпидемии.