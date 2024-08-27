Вагнеровец, осужденный за убийство и изнасилование, вместо тюрьмы снова отправился на фронт

Бывший наемник ЧВК "Вагнер", который после возвращения с фронта изнасиловал и убил 85-летнюю жительницу Кировской области, был приговорен к 23 годам тюремного заключения. Однако вместо отбытия срока убийца вновь отправился на фронт.

Иван Россомахин в 2020 году был осужден за убийство и грабеж и приговорен к 14 годам лишения свободы. В сентябре 2022 года преступник завербовался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну. Впоследствии он был помилован президентом России Владимиром Путиным.

"Ветеран" вернулся в город Вятские Поляны и через несколько недель совершил новое преступление, избив до смерти пожилую землячку, а затем надругавшись над ее телом. Россомахина приговорили к 22 годам заключения, в дальнейшем срок увеличили еще на год.

Закон, принятый 23 марта 2024 года, разрешил министерству обороны России заключать контракт о прохождении военной службы с лицами, совершившими преступления и имеющими судимость. Таким образом, они могут избежать исполнения наказания.

Как отмечает "Настоящее время", в 2023 году в отношении помилованных наемников ЧВК "Вагнер" было возбуждено не менее 190 уголовных дел, в том числе 20 дел об убийстве или покушении на убийство. Среди других обвинений – изнасилования, грабежи, преступления, связанные с наркотиками.