В возрасте 58 лет умер известный канадский кинорежиссер Жан-Марк Валле

В воскресенье, 26 декабря, около Квебека умер канадский кинорежиссер Жан-Марк Валле – лауреат премии "Эмми", снявший фильмы "Далласский клуб покупателей" и "Разрушение". Ему было 58 лет. Причина смерти не называется.

Жан-Марк Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал кинематограф в колледже при Университете Квебека в Монреале. В 1990-х годах Валле спродюсировал несколько короткометражных фильмов, получивших хорошие отзывы. Его первым полнометражным фильмом стал "Чёрный список" в 1995 году. В год выхода фильм стал самым кассовым в Квебеке и получил девять номинаций на премию Джини. После успеха этого фильма Валле переехал в Лос-Анджелес, где в 1997 году снял фильм в жанре вестерн "Los Locos", а двумя годами позже – "Loser Love".

В 1990-х годах Валле начал работать над фильмом "C.R.A.Z.Y." Изначально он планировал снять фильм в США, но его друг Мишель Коте посоветовал ему перенести производство в Квебек. В 2005 году "C.R.A.Z.Y." был выпущен, и стал одним из самых успешных фильмов в истории Квебека. Мировая премьера состоялась на Кинофестивале в Торонто 2005 года. Фильм получил множество наград, в том числе одиннадцать премий Джини, а также был выбран в качестве канадской заявки на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

После этого Валле снял картины "Молодая Виктория" (2009), "Кафе де Флор" (2011), "Далласский клуб покупателей" (2013), "Дикая" (2014), "Разрушение" (2015), а также сериалы "Большая маленькая ложь" (2017, премии "Эмми" в том числе в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая режиссура мини-сериала") и "Острые предметы" (2018).