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NEWSru.co.il :: В мире27 февраля 2022 г., 20:53

Associated Press: мэр Киева сообщил, что город окружен. Кличко это опровергает

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Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 27 февраля, дал интервью агентству Associated Press. Журналистка Франческа Эбель пишет, что вопрос о том, будет ли производиться эвакуация мирных жителей столицы, заставил Кличко замолчать на несколько минут. Затем он ответил: "Мы не можем этого сделать, потому что все пути отрезаны. Мы сейчас в окружении".

Мэр украинской столицы подтвердил в интервью, что с начала войны погибли 9 мирных жителей города, в том числе один ребенок.


На вопрос о том, способны ли городские власти пополнить истощающиеся запасы продовольствия и лекарств, мэр Киева ответил: "Мы находится на грани гуманитарной катастрофы. Сейчас у нас есть электричество, в наших домах есть вода и отопление. Но разрушена инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов", - сказало он.

В Киеве утверждают, что Кличко не говорил о том, что город "окружен". Его пресс-секретарь Оксана Зиновьева завила, что публикация этого интервью является "частью информационной войны".

Мэр Киева в обращении к жителям также сказал, что слова об окружении Киева ему были приписаны "российскими СМИ". (Отметим, тем не менее у Associated Press имеются доказательства того, что интервью с Кличко состоялось и оно не было выдумано журналисткой.)

"Россия продолжает воевать против Украины не только военным оружием, но и информационно. Создают фальшивые страницы представителей власти, манипулируют информацией, создавая какие-то легенды. Сегодня создали клон моей страницы в Инстаграме". Вечером российские Интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна.И удивительно, что это начали распространять украинские телеграммы.Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", - сказал мэр в видеообращении, опубликованном в Facebook"


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