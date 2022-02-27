Maxar Technologies: колонна российских войск находится в 60 км от Киева

Американская частная компания Maxar Technologies сообщила, что на спутниковых снимках, сделанных 27 февраля, видно, что наземные силы российских войск готовятся к штурму Киева.

Агентство Reuters на основании полученных снимков пишет, что колонна российских войск и техники находится приблизительно в 60 км от украинской столицы. Протяженность колонны составляет около 5 км.

Колонна состоит из сотен боевых машин, в ней также можно увидеть цистерны с горючим.

Вечером агенство Associated Press опубликовало интервью журналистки Франчески Эбель с мэром Киева Виталием Кличко, в котором, тот якобы заявил, что Киев в окружении. В Киеве утверждают, что Кличко не говорил о том, что город "окружен". Его пресс-секретарь Оксана Зиновьева завила, что публикация этого интервью является "частью информационной войны".

Виктор Кличко обратился к жителям города с просьбой не верить публикациям в иностранных СМИ.