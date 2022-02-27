Зеленский: переговоры пройдут в районе реки Припять

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко была достигнута договоренность о проведении переговоров с российской стороной.

"Мы договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять", - цитирует Зеленского агентство УНIАН.

По словам украинского президента, Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская делегация на переговорах не собирается сдаваться, не будет никакой капитуляции, передает агентство УНIАН. Во время онлайн-брифинга для иностранных журналистов глава МИД Украины заявил: "Сегодня мы настолько близки, как никогда раньше, к вступлению белорусских вооруженных сил в войну. И именно из-за этого президент Зеленский и президент Лукашенко разговаривали сегодня. Поскольку мы должны защищать наш северный рубеж и мы должны минимизировать угрозы, которые будут поступать оттуда". В связи с этим, министр отметил, что украинская власть согласилась направить делегацию на место пересечения украинско-белорусской границы: "Мы не собираемся ехать в Гомель, в город в Беларуси, который служит военной базой для России. Мы встретимся на границе. Мы отправляемся туда выслушать, что хочет сказать Россия. Мы собираемся туда без каких-то предварительных переговоров, без предварительного соглашения относительно того, каким может быть результат этих переговоров. Мы собираемся туда, чтобы услышать. И мы туда собираемся, чтобы выразить наше мнение об этой войне и действиях России".

Ранее государственное российское агентство РИА Новости объявило, что Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области Беларуси.

Российское агентство "Интерфакс" поясняло, что о согласии властей Украины на переговоры в Гомеле сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского, а также в окружении Владимира Мединского.

В воскресенье, 27 февраля, по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина. Пресс-служба Кремля сообщает: "Владимир Путин проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Было также отмечено, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева, которые, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовались этой возможностью. В свою очередь Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий". В пресс-службе добавили, что сторонами было "условлено продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях".