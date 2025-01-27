x
27 января 2025
|
последняя новость: 12:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2025
|
27 января 2025
|
последняя новость: 12:06
27 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Во второй раз за сутки: израильтяне пострадали в ДТП в Лаосе

Туризм
время публикации: 27 января 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 10:47
Во второй раз за сутки: израильтяне пострадали в ДТП в Лаосе
(AP Photo/Anupam Nath

Во второй раз за сутки в Лаосе происходит дорожно-транспортное происшествие, в котором страдают израильские туристы. На севере страны перевернулся туристический автобус, 18 израильтян получили легкие травмы.

26 января в Лаосе произошло серьезное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 29 человек, в том числе 13 израильских туристов. По предварительным данным, в числе пострадавших были находящиеся в тяжелом состоянии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 января 2025

13 израильтян пострадали в результате ДТП в Лаосе, некоторые в тяжелом состоянии