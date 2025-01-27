Во второй раз за сутки: израильтяне пострадали в ДТП в Лаосе

Во второй раз за сутки в Лаосе происходит дорожно-транспортное происшествие, в котором страдают израильские туристы. На севере страны перевернулся туристический автобус, 18 израильтян получили легкие травмы.

26 января в Лаосе произошло серьезное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 29 человек, в том числе 13 израильских туристов. По предварительным данным, в числе пострадавших были находящиеся в тяжелом состоянии.