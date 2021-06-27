Напряженность в отношениях между Иерусалимом и Варшавой: представитель Израиля вызван в МИД Польши

Министерство иностранных дел Польши вызвало временную поверенную в делах Израиля в Варшаве Таль Бен-Ари для разъяснительной беседы.

Речь идет об ответном шаге на действия МИДа Израиля, который вызвал для беседы посла Польши в связи с принятием в Сейме закона о реституции собственности. Встреча с Таль Бен-Ари в МИДе назначена на понедельник, 28 июня.

Израильская радиостанция "Кан Бет", в Варшаве относятся к критике со стороны Израиля как к вмешательству в законотворческий процесс, призванный урегулировать бюрократические проблемы, связанные с множеством исков.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски сообщил телеканалу TVP, что представительница Израиля вызвана в МИД для того, чтобы "объяснить ей решительно и на основе фактов, о чем идет речь". Дипломат также с сожалением отметил, что внутри Израиля "многие политики используют сложившуюся ситуацию в своих внутренних политических интересах".

В МИД Израиля полагают, что законопроект, ограничивающий возможность подачи исков о реституции имущества 30 годами, принятый Сеймом в двух чтениях, в случае его окончательного утверждения приведет к закрытию 90% исков о возвращении еврейского имущества, экспроприированного нацистами или коммунистическим режимом Польши, а также заблокирует возможность оспорить в суде решения коммунистического режима по вопросам реституции.

Ранее обсуждаемый в Польше законопроект осудил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. "Никакой закон не изменит историю. Польский закон – это позор, который нанесет серьезный ущерб отношениям между двумя странами. Государство Израиль станет защитной стеной, защищающей память о Холокосте, честь переживших Холокост и их собственность. Польша, где были убиты миллионы евреев, знает, что было бы правильно", - заявил Лапид.