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    В мире

    В Кременчуге ракета попала в ТЦ. Зеленский: "Количество жертв невозможно представить"

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    В Кременчуге ракета попала в ТЦ. Зеленский:
    Фото: МСЧС Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что российские ракеты попали в торговый центр в Кременчуге, где в это время находились более тысячи человек.

    Зеленский опубликовал видео с места пожара, написав: "ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить".

    "Никакой опасности для российских военных он не представлял. Никакой стратегической ценности. Но попытка людей жить обычной жизнью, злит оккупантов", - добавил он.

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    Ранее руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин написал в телеграм-канале, что в Кременчуге ракета попала в гражданских объект. Мэр города Виталий Малецкий добавил, что удар пришелся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям".

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