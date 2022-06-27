В Кременчуге ракета попала в ТЦ. Зеленский: "Количество жертв невозможно представить"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что российские ракеты попали в торговый центр в Кременчуге, где в это время находились более тысячи человек.

Зеленский опубликовал видео с места пожара, написав: "ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить".

"Никакой опасности для российских военных он не представлял. Никакой стратегической ценности. Но попытка людей жить обычной жизнью, злит оккупантов", - добавил он.

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Ранее руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин написал в телеграм-канале, что в Кременчуге ракета попала в гражданских объект. Мэр города Виталий Малецкий добавил, что удар пришелся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям".