Таиланд: австралиец Саймон Керман убил девушку и спрятал ее тело в чемодане

45-летний гражданин Австралии Саймон Керман был задержан в Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней Тунчанок Донхомле, чье тело со следами жестокого насилия было найдено в чемодане.

Об этом сообщили местные СМИ, добавив, что мужчина был задержан на основании записей камеры видеонаблюдения, зафиксировавших, как в Паттайе он заходил в отель вместе с жертвой. Через несколько часов он вышел из гостиницы один, с большим черным чемоданом, который позже был обнаружен возле железнодорожных путей, примерно в 10 минутах езды от отеля, где он остановился.

Керман подозревается в убийстве – преступлении, которое в Таиланде карается пожизненным заключением или смертной казнью.