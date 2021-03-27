Последняя из "портних Освенцима" умерла накануне выхода книги с ее воспоминаниями

В феврале от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием, умерла последняя из "портних Освенцима" - Берта Беркович-Кохут, которой в этом году исполнилось бы 100 лет. "Она находилась в концлагере 1000 дней и всегда говорила, что могла бы умереть 1000 раз в каждый из этих дней", - вспоминает ее сын, Том Аретон.

Как сообщает Times of Israel, в ближайшие недели в свет выйдет книга "Портнихи Освенцима", правдивая история узниц концлагеря-работниц "модной мастерской", создававших наряды для жен немецких офицеров. Воспоминания портних были записаны Люси Адлингтон; в 2019 году автор книги в течение трех дней записывала то, что рассказывала ей Берта Кохут.

Берта родилась на территории современной Украины в 1921 году. Ее родной язык был венгерским. Шить Берта научилась в религиозной еврейской школе для девочек. В 1942 году, Берта, вместе с ее сестрой, оказались в концлагере. Первые 500 дней она работала на строительстве концлагеря Биркенау, однако затем жена коменданта концлагеря, Рудольфа Хесса, Хедвиг, взяла Берту в дом, где она должна была осуществлять ремонт одежды, шить и присматривать за детьми.

Вскоре она оказалась в числе портних, обшивавших офицерских жен. Большинство портних были еврейками из Словакии, также в мастерскую попали две французские коммунистки и одна гречанка. После нескольких месяцев работы мастерская стала известна даже в Берлине, откуда стали приходить заказы, сформировался "лист ожидания". У женщин было больше работы, чем они могли выполнить, и жены офицеров SS время от времени награждали их сахаром или испорченными продуктами.

Когда узники Освенцима были освобождены советской армией, Берта уехала в Братиславу. В 1987 году она переехала к детям в Калифорнию. По словам Тома Аретона, его мать была сильной и умной женщиной, до последних дней она интересовалась всем, происходящим в мире, и очень ждала выхода книги со своими воспоминаниями.