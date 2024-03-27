Минздрав РФ: число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 140

Министерство здравоохранения РФ сообщило, что в больнице скончался один из раненых террористами в подмосковном Crocus City Hall. Таким образом, число погибших возросло до 140. Среди погибших, по меньшей мере, трое детей.

В больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в результате этого теракта, в их числе шесть детей. Состояние четырех раненых крайне тяжелое.

Накануне была завершена поисковая операция.

Теракт в Подмосковье

Теракт в подмосковном Crocus City Hall был совершен вечером в пятницу, 22 марта. Не менее 140 человек погибли. По данным российских властей, теракт совершили четверо мужчин – выходцев из Таджикистана.

Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека.

Вечером в 22 марта четверо мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и ножами, вошли в здание Crocus City Hall, расстреляли множество людей, устроили пожар, а потом смогли беспрепятственно покинуть место преступления, скрывшись на автомобиле. Позже ФСБ РФ объявило о задержании всех четырех исполнителей теракта в Брянской области, назвав их имена и опубликовав фото и видео с места задержания. При этом было заявлено, что всего задержано 11 подозреваемых.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" – "Вилаят Хорасан".

Вечером 26 марта МЧС РФ опубликовало список жертв теракта. В этом списке были названы имена 120 человек.

1 Абдулова Татьяна Анатольевна

2 Агапова Людмила Сергеевна

3 Альмухаметов Илья Игоревич

4 Амченцев Игорь Николаевич

5 Аредов Александр Альбертович

6 Баклемышев Александр Борисович

7 Берневик Жанна Александровна

8 Беспалая Юлия Валерьевна

9 Бойко Татьяна Сергеевна

10 Бондарь Наталья Владимировна

11 Бондарь Светлана Владимировна

12 Быков Сергей Алексеевич

13 Веденеева Ирина Владимировна

14 Вербенин Максим Александрович

15 Виноградова Ольга Александровна

16 Волков Алексей Вячеславович

17 Волков Михаил Александрович

18 Волкова Анна Владимировна

19 Гайкович Александр Владимирович

20 Гайкович Светлана Анитовна

21 Гарина Ольга Владимировна

22 Герасимов Александр Сергеевич

23 Глезер Татьяна Викторовна

24 Громов Вадим Кириллович

25 Гулжигит Кызы Маиза

26 Гусейнов Вугер Ферод Оглы

27 Долина Георгий Дмитриевич

28 Долина Илона Валерьевна

29 Долина Мария Дмитриевна

30 Дорофеев Павел Николаевич

31 Дорофеева Екатерина Геннадьевна

32 Ежова Ирина Петровна

33 Еленич Андрей Алексеевич

34 Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна

35 Жусупова Эдита Бакытбековна

36 Зайцев Алексей Александрович

37 Зудина Наталья Николаевна

38 Иванова Инна Анатольевна

39 Измайлов Дмитрий Юрьевич

40 Исраелян Лилит Халитовна

41 Кадышева Мария Сергеевна

42 Казаков Дмитрий Николаевич

43 Карпова Ульяна Владимировна

44 Ким Яна Юрьевна

45 Климов Александр Анатольевич

46 Коваленкова Яна Юрьевна

47 Костюченко Кристина Игоревна

48 Костюченко Павел Николаевич

49 Кохаева Татьяна Анатольевна

50 Кулик Вадим Александрович

51 Кушнер Екатерина Геннадьевна

52 Ладейщикова Виктория Владимировна

53 Лаптев Сергей Михайлович

54 Мажорова Ольга Валерьевна

55 Макарская Анна Александровна

56 Макарская Татьяна Александровна

57 Максюшин Родион Анатольевич

58 Манюрова Альбина Маратовна

59 Масленикова Ирина Ивановна

60 Мирошниченко Андрей Николаевич

61 Морякина Светлана Вячеславовна

62 Мухамеджанов Павел Экрамович

63 Нерета Диана Владимировна

64 Николаенков Валентин Викторович

65 Новоселова Екатерина Павловна

66 Окишев Павел Сергеевич

67 Окишева Ирина Александровна

68 Павловский Олег Юрьевич

69 Павлютенков Михаил Григорьевич

70 Пивоварова Татьяна Владимировна

71 Пихновская Татьяна Борисовна

72 Погодаева Яна Олеговна

73 Попов Дмитрий Сергеевич

74 Попова Екатерина Владимировна

75 Репина Татьяна Алексеевна

76 Роганов Арсений Романович

77 Рудницкий Алексей Евгеньевич

78 Сельдева Ольга Сергеевна

79 Семенов Александр Александрович

80 Смазнов Владимир Викторович

81 Смоляков Егор Андреевич

82 Смыслов Дмитрий Николаевич

83 Смыслова Ирина Владимировна

84 Содрицов Владислав Ярославович

85 Содрицов Ярослав Николаевич

86 Содрицова Ирина Евгеньевна

87 Соколов Роман Владимирович

88 Старикова Эллина Олеговна

89 Степанова Анастасия Юрьевна

90 Супрун Владимир Николаевич

91 Сыропятов Андрей Владимирович

92 Талецкий Константин Сергеевич

93 Тарасов Михаил Александрович

94 Тверитин Алексей Юрьевич

95 Терешко Николай Анатольевич

96 Титишов Андрей Дмитриевич

97 Ткачев Андрей Вячеславович

98 Топоев Андрей Федосеевич

99 Топоева Ольга Вячеславовна

100 Трунтова Любовь Александровна

101 Умерова Татьяна Анитовна

102 Усачева Ирина Викторовна

103 Уткина Вероника Марковна

104 Федорова Татьяна Владимировна

105 Фигурин Игорь Евгеньевич

106 Фигурина Анна Александровна

107 Фигурина Злата Игоревна

108 Фирсова Ирина Александровна

109 Ченгаева Виктория Анатольевна

110 Черников Константин Сергеевич

111 Черникова Наталья Петровна

112 Чернов Денис Леонидович

113 Чечина Юлия Евгеньевна

114 Чумаков Анатолий Александрович

115 Чумакова Наталья Александровна

116 Шалаев Артем Юрьевич

117 Шершнев Дмитрий Валентинович

118 Шеханов Алексей Сергеевич

119 Шкундина Светлана Анатольевна

120 Щербакова Ирина Эмзаровна

Непосредственные исполнители теракта

По данным ФСБ РФ и СК РФ, исполнителями теракта были:

Далерджон Мирзоев, 32 года. Уроженец Таджикистана.

Саидакрами Рачабализода, 30 лет. Уроженец Таджикистана. (При задержании ему отрезали ухо.)

Шамсидин Фаридуни, 25 лет. Уроженец Таджикистана.

Мухаммадсобир Файзов, 19 лет. Уроженец Таджикистана.

Другие фигуранты дела

Диловар Исломов, 24 года. Уроженец Таджикистана.

Аминчон Исломов, 33 года. Родной брат Диловара. Уроженец Таджикистана.

Исроил Исломов, 64 года. Отец Аминчона и Диловара. Уроженец Таджикистана.

Алишер Касимов, 32 года. Уроженец Киргизии.