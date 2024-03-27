Израильское посольство в Сингапуре удалило пост о том, что Палестина не упоминается в Коране

Посольство Израиля в Сингапуре по требованию властей этого города-государства удалило пост в социальных сетях, констатировавший, что Палестина, в отличие от Израиля, ни разу не упоминается в Коране – священной книге мусульман.

"Израиль упоминается в Коране 43 раза, а Палестина – ни разу. Все археологические находки свидетельствуют, что евреи – коренное население Земли Израиля", – цитирует удаленный пост газета "Аль-Араби аль-Джадид".

Власти Сингапура восприняли этот текст как свидетельство "израильских притязаний на всю историческую Палестину", в том числе, на Западный берег и сектор Газы. Министр внутренних дел Касивисванатхан Шанмугам потребовал его удалить. МИД Сингапура поддержал это требование.

"Это бесчувственный и неподобающий пост нарушает гармонию в нашей стране. Подобное поджигательство может ударить по живущим в Сингапуре евреям. Нельзя селективно цитировать религиозные тексты для подтверждения политических идей", – заявил глава МВД.

Отметим, что Сингапур осудил как нападение ХАМАСа на Израиль, так и действия Израиля в секторе Газы.