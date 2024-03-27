Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили в России к шести годам колонии

Басманный суд Москвы признал бывшего муниципального депутата и участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн виновной в распространении "фейков" о российской армии и заочно приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Обвинение связано с комментарием, сделанным Штейн в марте 2022 года под видео, на котором, как утверждалось, украинские солдаты стреляли по ногам пленных россиян. "Чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей, им в ответ ножки подстрелили, таких пыток боялись даже чеченцы", – написала она.

Обвинение просила для оппозиционной активистки 8,5 лет колонии. "Север-реалии" приводит комментарий Штейн: "Запрошенные 8,5 лет, по-моему, красивее чем 6, потому что как у Феллини. Я не поняла, как между запросом и приговором прошло полчаса? Судья по идее должен уходить на приговор", – сказала Люся.

Штейн покинула Россию весной 2022 года, срезав электронный браслет, к году ношения которого ее приговорили по так называемому "санитарному делу" – якобы имевшему место на митинге в поддержку Алексея Навального в 2021 году нарушения санитарных норм.