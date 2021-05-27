Спецрейсом МЧС РФ из Газы в Москву доставлены десятки россиян

В четверг, 27 мая, спецбортом Ил-76 МЧС России в Москву были доставлены 64 гражданина РФ (в их числе 31 несовершеннолетний), ранее находившихся в секторе Газы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление МЧС РФ.

В сообщении МЧС РФ сказано, что самолет вылетел "из аэропорта вблизи сектора Газы".

По данным редакции NEWSru.co.il, этот самолет вылетел с территории Египта. Но никакого гражданского аэропорта "вблизи сектора Газы" на территории Египта нет (ближайший – в Шарм аш-Шейхе, более чем в 400 км от границы Газы). Возможно, был задействован военный аэродром.

"Вылет соотечественников в Россию осуществлялся на добровольной основе и в строгом соответствии с законодательством. В полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", – говорится в сообщении МЧС РФ. Отмечается, что психологи оказали поддержку переселенцам, помощь врачей не понадобилась, состояние прибывших удовлетворительное.

Добавляется, что рейс осуществлялся в соответствии с распоряжением президента РФ. Прорабатываются сроки и маршруты для дополнительных рейсов, передает РИА Новости.

26 мая стало известно, что посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию 103 граждан Украины из сектора Газы. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям. Он отметил, что подготовкой операции занимался лично посол Евгений Корнийчук. Вместе с украинцами спецрейсом из Каира в Киев вылетели несколько граждан Молдовы и Болгарии. Шимон Бриман отметил, что семья из Беларуси, которая сначала планировала покинуть сектор Газы вместе с группой украинцев, после того, как Лукашенко обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair, сбежала в Каир, не дожидаясь эвакуации.