Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
26 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире27 мая 2021 г., 20:34

СПЧ ООН принял решение о расследовании нарушений Израиля во время операции "Страж стен"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Обстрел Израиля из сектора Газы. Май 2021.

На проходящем в Женеве специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) была принята резолюция, призывающая к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека на оккупированных палестинских территориях и в Израиле во время операции "Страж стен".

Сессия была созвана по совместному запросу Пакистана и Палестинской автономии.

Решение о проведении расследования в отношении Израиля поддержали 24 государства, 9 были против, воздержались - 14.


Бахрейн и Судан, подписавшие ранее соглашения о нормализации отношений с Израилем, проголосовали "за". Кроме этого решение поддержали: Аргентина, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Эритрея, Габон, Индонезия, Ливия, Мавритания, Мексика, Намибия, Пакистан, Филиппины, Россия, Сенегал, Сомали, Сенегал, Узбекистан, Венесуэла.

Против были Австрия, Болгария, Камерун, Чехия, Германия, Малави, Маршалловы Острова, Великобритания, Уругвай.

Воздержались при голосовании: Багамские острова, Бразилия, Дания, Фиджи, Франция, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Того и Украина.

Министерство иностранных дел Израиля распространило заявление, в котором назвало Совет по правам человека - "лицемерной организаций, в котором большинство составляют страны, занимающие антиизраильскую позицию". МИД отмечает, что в резолюции не упоминается ХАМАС, 4300 ракет которого были запущены в сторону гражданского населения.

МИД также объявил о том, что Израиль не будет сотрудничать со следствием, "настоящая цель которого состоит в том, чтобы обелить преступления террористической группировки ХАМАС и обвинить Израиль за то, что он защищал своих граждан".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:34 СПЧ ООН принял решение о расследовании нарушений Израиля во время операции "Страж стен"
16:48 Россия отменила рейсы в Москву из Парижа и Вены в обход Беларуси
13:21 Умер автор одной из самых продаваемых книг в мире "Очень голодная гусеница" Эрик Карл
13:05 Китай возмущен решением Байдена расследовать происхождение COVID-19
12:35 "Открытая Россия" прекращает свою деятельность
12:11 Der Spigel: экипажу Ryanair сообщили о бомбе еще до того, как было получено "письмо от ХАМАСа"
10:28 Руководство ЕГУ объяснило, почему публикация якобы титульного листа диплома Софьи Сапеги доказывает ложность обвинений в ее адрес
08:48 Спецрейсом МЧС РФ из Газы в Москву доставлены десятки россиян
07:02 В результате крушения вертолета во Флориде погибли четыре человека
00:52 Джо Байден дал спецслужбам 90 дней, чтобы выяснить происхождение COVID-19
Загрузка...