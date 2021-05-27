СПЧ ООН принял решение о расследовании нарушений Израиля во время операции "Страж стен"

На проходящем в Женеве специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) была принята резолюция, призывающая к учреждению независимой международной комиссии по расследованию нарушений прав человека на оккупированных палестинских территориях и в Израиле во время операции "Страж стен".

Сессия была созвана по совместному запросу Пакистана и Палестинской автономии.

Решение о проведении расследования в отношении Израиля поддержали 24 государства, 9 были против, воздержались - 14.

Бахрейн и Судан, подписавшие ранее соглашения о нормализации отношений с Израилем, проголосовали "за". Кроме этого решение поддержали: Аргентина, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Эритрея, Габон, Индонезия, Ливия, Мавритания, Мексика, Намибия, Пакистан, Филиппины, Россия, Сенегал, Сомали, Сенегал, Узбекистан, Венесуэла.

Против были Австрия, Болгария, Камерун, Чехия, Германия, Малави, Маршалловы Острова, Великобритания, Уругвай.

Воздержались при голосовании: Багамские острова, Бразилия, Дания, Фиджи, Франция, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Южная Корея, Того и Украина.

Министерство иностранных дел Израиля распространило заявление, в котором назвало Совет по правам человека - "лицемерной организаций, в котором большинство составляют страны, занимающие антиизраильскую позицию". МИД отмечает, что в резолюции не упоминается ХАМАС, 4300 ракет которого были запущены в сторону гражданского населения.

МИД также объявил о том, что Израиль не будет сотрудничать со следствием, "настоящая цель которого состоит в том, чтобы обелить преступления террористической группировки ХАМАС и обвинить Израиль за то, что он защищал своих граждан".