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Канада объявила о готовности выдать 5000 виз жителям сектора Газы

время публикации: 27 мая 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 20:35
Канада объявила о готовности выдать 5000 виз жителям сектора Газы
AP Photo/Aijaz Rahi

В понедельник, 27 мая, власти Канады сообщили о готовности выдать 5000 виз жителям сектора Газы, имеющим родственников в этой стране.

Министерство иммиграции Канады еще в декабре объявило, что тысяча палестинцев, близкие родственники которых имеют гражданство или постоянный вид на жительство, смогут остаться в Канаде на три годы в рамках программы, призванной обеспечить их безопасность во время войны между Израилем и ХАМАСом.

Министр иммиграции Марк Миллер добавил, что многие проявили интерес к этой программе. "Хотя выезд из Газы в настоящее время невозможен, ситуация может измениться в любой момент. Благодаря увеличению лимита на количество виз, предназначенных для жителей Газы, мы будем готовы помочь большему количеству людей", – заявил он.

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