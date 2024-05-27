Канада объявила о готовности выдать 5000 виз жителям сектора Газы

В понедельник, 27 мая, власти Канады сообщили о готовности выдать 5000 виз жителям сектора Газы, имеющим родственников в этой стране.

Министерство иммиграции Канады еще в декабре объявило, что тысяча палестинцев, близкие родственники которых имеют гражданство или постоянный вид на жительство, смогут остаться в Канаде на три годы в рамках программы, призванной обеспечить их безопасность во время войны между Израилем и ХАМАСом.

Министр иммиграции Марк Миллер добавил, что многие проявили интерес к этой программе. "Хотя выезд из Газы в настоящее время невозможен, ситуация может измениться в любой момент. Благодаря увеличению лимита на количество виз, предназначенных для жителей Газы, мы будем готовы помочь большему количеству людей", – заявил он.