ГА ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, не осудив ХАМАС

В пятницу, 27 октября, на чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН "по защите гражданского населения Палестины", созванной по инициативе РФ, была принята резолюция Иордании и других арабских стран, призывающая к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.

Против голосовали: Австрия, Хорватия, Чехия, Фиджи, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Тонго, США.

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Воздержались: Албания, Австралия, Болгария, Кабо-Верде, Камерун, Канада, Кипр, Дания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Грузия, Германия, Греция, Таити, Исландия, Индия, Ирак, Италия, Япония, Кирибати, Латвия, Литва, Монако, Голландия, Северная Македония, Панама, Филиппины, Польша, Южная Корея, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Южный Судан, Швеция, Тунис, Тувалу, Украина, Великобритания, Уругвай, Вануату, Замбия. (Особо отметим, что среди воздержавшихся стран Ирак.)

Прочие голосовали за эту резолюцию.

При этом ГА ООН не приняла поправку Канады с осуждением ХАМАСа.

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Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил: ООН лишилась легитимности после принятия данной резолюции.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн так прокомментировал принятие этой резолюции: "Мы категорически отвергаем презренный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства"".