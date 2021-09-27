Глава правительства Израиля Нафтали Беннет выступает на Генассамблее ООН

В понедельник, 27 сентября, глава правительства Израиля Нафтали Беннет выступил на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Для Беннета это первое выступление с трибуны этого международного форума.

"Израиль - маяк посреди бурного моря. Факел демократии, пример разнообразия, новаторский по своей природе он полон решимости внести свой вклад в глобальное развитие несмотря на то, что находится в самом непростом районе Земли. Израиль - чудо еврейского возрождения", - начал свою речь Беннет.

Беннет отметил, что многие годы Израиль упоминался в контексте с войнами и конфликтом. Но это, подчеркнул Беннет, не имеет отношения к израильскому народу. "Израильтяне, просыпаясь утром не думают о конфликте, они, как и граждане других стран, хотят лучшей жизни, мечтают о лучшем будущем для своих детей. Но время от времени им приходится оставлять свою жизнь и свою работу, чтобы защищать свою страну".

Тем не менее первую часть своей речи он посвятил не региональной ситуации и региональным угрозам, а борьбе с коронавирусом и выбранной правительством стратегии борьбы с эпидемией.

Беннет отметил, что в настоящее время Израиль, как и другие страны, столкнулся с двумя угрозами - коронавирусом и поляризацией общества. Он отметил, что формированию его правительства предшествовало проведение четырех досрочных выборов. В нынешнем правительстве наиболее широко представлены слои израильского общества, в него вошло наибольшее число политических партий. Нынешнее правительство, по словам Беннета, доказало, что "даже в эпоху социальных сетей можно вести дискуссию без ненависти".

Беннет объяснил, что в основе стратегии правительства в борьбе с эпидемией лежит массовая вакцинация, а также проведение ревакцинации. Он сообщил, что третья доза прививки в семь раз лучше защищает, чем прививка в двух дозах. Беннет также сообщил, что правительство решило отказаться от практики локдаунов, которые убивают экономику, и придерживаются "открытой экономики", полагаясь на сотрудничество со стороны граждан. "У врачей нет мандата принимать решения, стратегию должны вырабатывать политические лидеры", - заявил он.

Вторая часть речи Беннета была посвящена региональным проблемам и проблемам безопасности. "Израиль буквально окружен "Хизбаллой", шиитскими ополченцами, "Исламским джихадом" и ХАМАСом, - сказал он. - Эти террористические организации стремятся контролировать Ближний Восток и распространять экстремистский ислам по всему миру. Что между ними общего? Все они хотят уничтожить мою страну, всех их поддерживает Иран".

Беннет говорил о том, что за последние тридцать лет Иран распространил кровопролитие, разрушения по всему Ближнему Востоку. Он принес хаос и страдания в Ливан, Ирак, Сирию, Йемен и Газу.

Беннет отдельно остановился на иранской программе производства беспилотных летательных аппаратов, которая угрожает не только Израилю. "Иран планирует вооружить свои филиалы в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане сотнями, а затем тысячами смертоносных беспилотников. И опыт показывает: то, что начинается на Ближнем Востоке, не заканчивает там", - сказал докладчик.

Беннет напомнил, что нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси в 1988 году состоял в комиссии, которая приговорила к смерти 5000 политических активистов, после чего он получил прозвище "палач из Тегерана".

Беннет говорил о ядерной программе Ирана, в которой в последнее время произошел заметный скачок. "Ядерная программа Ирана находится в критической точке. "Красные линии" уже пересечены. Международные надзорные организации игнорируются. Надежды оказались ложными. Иран нарушает договоренности с МАГАТЭ и избегает наказания", - сказал Беннет, отметив, что имеются доказательства того, что Иран работает над созданием ядерного оружия на секретных ядерных объектах в Туркозабаде, Тегеране и Мериване. "Ядерная программа достигла критической точки, и наше терпение тоже. Словами центрифуги не остановишь", - сказал Беннет. И подчеркнул: "Мы не позволим Ирану стать обладателем ядерного оружия".

Нафтали Беннет в своей речи не говорил о палестино-израильском конфликте, а также не упоминал о ситуации на границе с сектором Газы.

Отметим, что сегодняшняя сессия Генассамблеи ООН открылась с выступления Нафтали Беннета. Зал был полупустым. Политические обозреватели отмечают, что его речь была обращена, в первую очередь, к израильтянам.