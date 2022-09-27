Впервые в истории: зонд-камикадзе DART атаковал астероид
В ночь на 27 сентября, в запланированное время, ударный космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморфом в рамках испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Миссия признана успешной.
Ударный зонд массой 633 кг "атаковал" астероид на скорости около 23 тысяч км/ч. NASA вело прямую трансляцию этого исторического события.
"DART – первая в мире миссия для испытания технологии по защите Земли от опасности с потенциальным астероидом или кометой, столкнется с выбранным астероидом, который не представляет опасности для Земли", – подчеркивают в NASA.
Задачей миссии DART была проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.
В рамках этой миссии был "атакован" астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, который находится на удалении 11 млн км от Земли.
За столкновением наблюдал итальянский кубсат LICIACube, который отделился от зонда за пять дней до столкновения с астероидом.
За время миссии специалисты проводят множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверяют ряд демонстрационных технологий. В частности, что в ходе полета была проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она запустилась за час до сближения с астероидом.
Ударный зонд DART был запущен в ноябре 2021 года с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стоимость аппарата 325 млн долларов. Это первый в истории космический "камикадзе", с помощью которого NASA проверяет, можно ли защитить Землю от потенциальной опасности способом, много раз показанным в кино.
Проект DART разработан NASA совместно с Европейским космическим агентством в рамках программы по защите Земли от встречи с астероидами.
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