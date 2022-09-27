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    В мире

    Впервые в истории: зонд-камикадзе DART атаковал астероид

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    Впервые в истории: зонд-камикадзе DART атаковал астероид
    ASI/NASA vía AP     Впервые в истории: зонд-камикадзе DART атаковал астероид
    Steve Gribben/Johns Hopkins APL/NASA vía AP

    В ночь на 27 сентября, в запланированное время, ударный космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнулся с астероидом Диморфом в рамках испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Миссия признана успешной.

    Ударный зонд массой 633 кг "атаковал" астероид на скорости около 23 тысяч км/ч. NASA вело прямую трансляцию этого исторического события.

    "DART – первая в мире миссия для испытания технологии по защите Земли от опасности с потенциальным астероидом или кометой, столкнется с выбранным астероидом, который не представляет опасности для Земли", – подчеркивают в NASA.

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    Задачей миссии DART была проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.

    В рамках этой миссии был "атакован" астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, который находится на удалении 11 млн км от Земли.

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    За столкновением наблюдал итальянский кубсат LICIACube, который отделился от зонда за пять дней до столкновения с астероидом.

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    За время миссии специалисты проводят множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверяют ряд демонстрационных технологий. В частности, что в ходе полета была проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она запустилась за час до сближения с астероидом.

    Ударный зонд DART был запущен в ноябре 2021 года с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стоимость аппарата 325 млн долларов. Это первый в истории космический "камикадзе", с помощью которого NASA проверяет, можно ли защитить Землю от потенциальной опасности способом, много раз показанным в кино.

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    Проект DART разработан NASA совместно с Европейским космическим агентством в рамках программы по защите Земли от встречи с астероидами.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Августа 2022
    NASA объявило дату, когда зонд-камикадзе столкнется с астероидом для изменения его траектории
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Ноября 2021
    Как в кино: NASA запустит космический аппарат навстречу астероиду, чтобы изменить его траекторию
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