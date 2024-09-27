Либерально-демократическая партия Японии избрала лидера, который станет премьер-министром

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) избрала нового лидера. Это ветеран японской политики Сигэру Исиба, который также станет следующим премьер-министром Японии, так как ЛДП имеет парламентское большинство, сообщает ВВС.

Девять кандидатов боролись за пост главы партии, после того как премьер-министр Фумио Кисида объявил в прошлом месяце, что не будет баллотироваться на переизбрание.

Исход гонки решался во втором туре, в который вышли Исиба и Санаэ Такаити, претендовавшая на то, чтобы стать первой в истории страны женщиной во главе партии.

Либеральные взгляды Исибы не всегда находят поддержку среди его однопартийцев. В частности, он известен тем, что выступает за возможность для женщин императорского дома занимать императорский трон. Это очень деликатный вопрос для японского общества, вызывающий много споров. Большинство членов ЛДП выступают против этого.

Соперница Исибы по второму туру Санаэ Такаити, напротив, принадлежит к самому консервативному партийному крылу. В частности, она выступает против закона, позволяющего женщинам сохранять свою девичью фамилию.

Застой в экономике, слабая иена, самый резкий рост цен на продукты питания за последние полвека – вот основные претензии населения к правящей партии. Тому, кто возьмет на себя руководство ЛДП и затем правительством, придется переосмыслить политику Японии в управлении рынком труда и изменить отношении к иммиграции, говорят специалисты.