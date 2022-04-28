Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
15 - 21°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире28 апреля 2022 г., 18:37

Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в рамках очередного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись 45 украинских граждан.

Согласно заявлению Верещук, из российского плена были освобождены 13 офицеров и 20 солдат (пятеро из которых ранены), а также 12 гражданских лиц.

Верещук не сообщает, сколько человек были переданы украинской стороной России. Минобороны РФ обмены пленными не комментирует.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:37 Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной
17:11 Минздрав ДНР: в результате артобстрела в Донецке погибли пять человек
16:45 Генпрокурор Украины назвала имена российских военных, участвовавших в пытках в Буче
16:45 В Индии от удара током погибли участники религиозной процессии
15:53 Владимир Зеленский – на обложке майского номера Time
14:40 Власти Мариуполя: из городских музеев вывозят в Донецк произведения искусства
14:00 Источник: в результате ночных авианалетов на "Азовсталь" есть погибшие и раненые
13:43 Бундестаг одобрил поставку Украине тяжелых вооружений
13:07 Генсек ООН посетил Бородянку и призвал Россию к сотрудничеству с МУС
11:31 "Азов": российские войска сбрасывают на "Азовсталь" фосфорные бомбы
Загрузка...