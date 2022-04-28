Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в рамках очередного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись 45 украинских граждан.

Согласно заявлению Верещук, из российского плена были освобождены 13 офицеров и 20 солдат (пятеро из которых ранены), а также 12 гражданских лиц.

Верещук не сообщает, сколько человек были переданы украинской стороной России. Минобороны РФ обмены пленными не комментирует.