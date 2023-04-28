В Умани объявлен траур в связи с гибелью людей в результате российского обстрела

В Умани (Черкасская область Украины) объявлен трехдневный траур после ракетного удара, осуществленного армией РФ, в результате которого погибли местные жители, сообщает Уманский горсовет.

На неопределенный срок в Умани отменены все развлекательные мероприятия.

Российские войска в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани. В результате попадания двух ракет повреждены три многоэтажных дома. По предварительным данным, не менее 17 человек погибли (в их числе двое детей), около 20 получили ранения. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Генеральная прокуратура Украины заявляет: "Одна из крылатых ракет попала в девятиэтажный жилой дом, возник пожар. Подъезд многоэтажки полностью разрушен".

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил: "Мы разделяем боль потери невинных жизней и поддерживаем народ Украины в этот трудный час, после российского ракетного удара, в результате которого погибли мирные жители, некоторые из них в Умани, которая имеет особое религиозное и культурное значение для евреев всего мира".

В ночь на пятницу, 28 апреля, армия РФ нанесла серию ударов по городам Украины. Поступали сообщения о попадании ракет по домам и гражданской инфраструктуре в Умани, Днепре и Украинке (Киевская область).

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В Днепре в результате ракетного обстрела погибли молодая женщина и ее двухлетняя дочь, три человека получили ранения.

В Украинке (Киевская область) поврежден жилой дом, два человека получили ранения.

При этом ВСУ заявляет, что подразделениями зенитных ракетных войск воздушных сил во взаимодействии с ПВО были уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БПЛА оперативно-тактического уровня, запущенных российскими военными.

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