В России арестованы журналисты, сотрудничавшие с "Навальный Live"

В Мурманске арестован оператор Сергей Карелин, которому инкриминируется участие в "экстремистском сообществе". Следствие утверждает, что он принимал участие в подготовке материалов для youtube-канала "Навальный Live".

По тому же делу в Москве был арестован продюсер агентства Reuters Константин Габов. Суд продлил срок его содержания в следственном изоляторе до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса России – участие в экстремистском сообществе.

Оба журналиста отрицают свою вину.

27 апреля Краснофлотский районный суд Хабаровска перевел под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова, задержанного по делу о распространении "фейков" о российской армии в своем Телеграмм-канале два года назад. Согласно СNN, посты рассказывали о преступлениях, совершенных российской армией в Буче.