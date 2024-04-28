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В России арестованы журналисты, сотрудничавшие с "Навальный Live"

время публикации: 28 апреля 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 12:27
В России арестованы журналисты, сотрудничавшие с "Навальный Live"
AP Photo/Dmitry Lovetsky

В Мурманске арестован оператор Сергей Карелин, которому инкриминируется участие в "экстремистском сообществе". Следствие утверждает, что он принимал участие в подготовке материалов для youtube-канала "Навальный Live".

По тому же делу в Москве был арестован продюсер агентства Reuters Константин Габов. Суд продлил срок его содержания в следственном изоляторе до 27 июня. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.1 Уголовного кодекса России – участие в экстремистском сообществе.

Оба журналиста отрицают свою вину.

27 апреля Краснофлотский районный суд Хабаровска перевел под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова, задержанного по делу о распространении "фейков" о российской армии в своем Телеграмм-канале два года назад. Согласно СNN, посты рассказывали о преступлениях, совершенных российской армией в Буче.

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