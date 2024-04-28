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СМИ: христианская активистка сожгла в Стокгольме Коран

время публикации: 28 апреля 2024 г., 15:51 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 15:55
СМИ: христианская активистка сожгла в Стокгольме Коран
AP Photo/Al Goldis

Как сообщает азербайджанское агентство APA со ссылкой на турецкий телеканал A Haber, христианская активистка Джейд Сандберг сожгла в Стокгольме копию Корана. Утверждается, что инцидент произошел 26 апреля.

На распространяющемся в интернете записи можно увидеть, как одетая в черное молодая женщина, размахивающая крестом, сжигает священную для мусульман книгу, сопровождая это обличительной речью. Все это происходит под охраной полиции.

Также сообщается, что Сандберг намеревается повторить свое действие 3 мая в Мальме – накануне открытия в этом городе 68-го конкурса песни Eurovision.

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