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Часы самого богатого пассажира "Титаника" проданы более чем за миллион фунтов

время публикации: 28 апреля 2024 г., 13:48 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 13:50
Часы самого богатого пассажира "Титаника" проданы более чем за миллион фунтов
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

На прошедшем в Великобритании аукционе за рекордную сумму были проданы золотые карманные часы, принадлежавшие американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору Четвертому – самому богатому пассажиру затонувшего в 1912 году лайнера "Титаник".

Предполагалось, что часы не выручат более 150000 фунтов. Однако, сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son, оставшийся неназванным американский коллекционер предложил за них 1,175 миллионов фунтов – около 1,38 миллиона долларов.

Часы стали самым дорогим артефактом, связанным с трагедией легендарного корабля. Ранее таким была скрипка, на которой играли во время крушения. Она была продана в 2013 году за 1,1 миллион фунтов.

Джону Джейкобу Астору было 47 лет. Он помогал сажать людей в шлюпки, а спасательный жилет отдал жене. В последний раз его видели курящим сигару на борту. Тело Астора было обнаружено в воде недалеко от места крушения. В кармане жилета были золотые часы.

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