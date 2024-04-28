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Полиция "зачистила" кампусы университетов США, где проходили пропалестинские акции

время публикации: 28 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 06:41
Полиция "зачистила" кампусы университетов США, где проходили пропалестинские акции
AP Photo/Cliff Owen

В субботу, 27 апреля, полиция арестовала множество участников пропалестинских акций в университетах США.

В частности, полицейскими была "зачищена" от демонстрантов территория кампуса Северо-Восточного университета в Бостоне.

Полиция штата Массачусетс доложила об аресте 102 участников акций протеста. В официальном сообщении отмечается, что далеко не все задержанные являются студентами.

Арестованным будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка.

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