Полиция "зачистила" кампусы университетов США, где проходили пропалестинские акции

В субботу, 27 апреля, полиция арестовала множество участников пропалестинских акций в университетах США.

В частности, полицейскими была "зачищена" от демонстрантов территория кампуса Северо-Восточного университета в Бостоне.

Полиция штата Массачусетс доложила об аресте 102 участников акций протеста. В официальном сообщении отмечается, что далеко не все задержанные являются студентами.

Арестованным будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию и нарушении общественного порядка.