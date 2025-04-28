В Италии сдался властям мужчина, подозреваемый в убийстве мусульманина во французской мечети

В Италии сдался полиции мужчина, подозреваемый в убийстве 25 апреля прихожанина мечети в расположенном на юге Франции города Ла-Гран-Комб. Мотивом преступления, заявляет следствие, стала исламофобия.

Убитый – 20-летний выходец из Мали Абубакар Сиссе. Убийца напал на него с ножом и нанес десятки ранений. Это запечатлели камер наблюдения. Затем он записал на телефон обращение, в котором оскорбительно отзывался об исламе и заявлял о намерении продолжать убийства на религиозной почве.

Убийца родился в 2004 в Лионе году в семье выходцев из Боснии. Имеет гражданство Франции. Ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его деяние квалифицируется как преднамеренное убийство, но адвокаты семьи жертвы требуют признать его терактом.

"Расизму и ненависти на религиозной почве никогда не будет места во Франции. Свобода религии неприкосновенна", – заявил в социальной сети X президент Эммануэль Макрон. Он обещал всенародную поддержку семье жертвы и "нашим соотечественникам-мусульманам".