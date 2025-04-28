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Мир

Власти РФ объявили в розыск журналистку Юлию Таратуту

Россия
время публикации: 28 апреля 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 17:09
Власти РФ объявили в розыск журналистку Юлию Таратуту
Wikipedia.org. Фото: Vasily.maximov

В понедельник, 28 апреля, стало известно, что МВД РФ объявило в розыск ведущую телеканала "Дождь" Юлию Таратуту, в отношении которой ранее было возбуждено дело "об уклонении от обязанностей иноагента".

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сказано в карточке базы розыска МВД РФ. По какой именно статье разыскивается Юлия Таратута, не уточняется.

Юлия Таратута была объявлена российскими властями "иноагентом" в декабре 2022 года, тогда в списке "иноагентов" она была отмечена как главный редактор издания Wonderzine.

Мир
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