Палестинец, убивший Роберта Кеннеди, может выйти на свободу

Комиссия по условно-досрочному освобождению Калифорнии проголосовала за освобождение палестинца Серхана Серхана, в июне 1968 года убившего кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, сообщает ВВС.

Серхан провел за решеткой 53 года. Многие исследователи утверждают, что это убийство изменило ход истории, так как Кеннеди на тот момент был лидером предвыборной гонки.

Изначально Серхана приговорили к смертной казни, но затем наказание смягчили до пожизненного заключения. На момент совершения преступления Серхану было 24 года.

Согласно итогам голосования комиссии, Серхан больше не является угрозой для общества, однако это не всегда гарантирует освобождение заключенного. Теперь решение должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В окружной прокуратуре Лос-Анджелеса заявили, что не будут оспаривать решение комиссии по помилованию.

"Прошло более полувека. Того импульсивного юноши, которым я был тогда, больше не существует", - уверял Серхан в своем обращении к комиссии.

77-летний палестинец подавал прошение о помиловании 16 раз. После своего ареста он утверждал, что совершил покушение, так как Роберт Кеннеди поддерживал выделение американской помощи Израилю. Позднее он утверждал, что не помнит о покушении.

Решение комиссии было вынесено после того, как двое детей Роберта Кеннеди обратились с просьбой помиловать убийцу их отца.

"Я действительно верю, что любой заключенный, который больше не представляет угрозы для себя самого и для мира, должен быть освобожден", - заявил Дуглас Кеннеди.

Один из ведущих американских политиков Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в буфетной отеля Ambassador в Лос-Анджелесе 24-летним палестинским арабом-христианином, уроженцем Иерусалима Серханом Бишарой Серханом. В 12-летнем возрасте он вместе с семьей эмигрировал в США. После окончания школы Серхан работал конюхом и продавцом в магазине, увлекался оккультизмом и стрельбой из пистолета. Придерживался панарабских и антисионистских взглядов.