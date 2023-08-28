Премьер-министр Ливии отстранил от должности главу МИДа за "случайную" встречу с израильским коллегой

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Мухаммед ад-Дбейба в воскресенье, 27 августа, отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш и объявил о начале расследования после того, как власти Израиля сообщили о ее встрече с израильским коллегой, передает Reuters.

Сообщение израильских властей об этой встрече вызвало волну протестов в Ливии.

В министерстве иностранных дел Ливии заявили, что Мангуш отказалась от встречи с представителями Израиля и что произошедшее было "неподготовленной, случайной встречей во время визита в министерство иностранных дел Италии". В заявлении ливийского министерства иностранных дел говорится, что это случайное общение не включало "каких-либо обсуждений, соглашений или консультаций". При этом было подчеркнуто, что МИД Ливии "подтверждает свое полное и абсолютное неприятие нормализации отношений" с Израилем.

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Наджла Мангуш, которая была уволена с поста министра иностранных дел Ливии, вылетела в Турцию из аэропорта Маитика, несмотря на запрет на выезд за границу, связанный с инициированным против нее расследованием. По данным телеканала "Аль-Джазира", Мангуш вылетела в Турцию рано утром 28 августа. Где она находится в настоящее время, неизвестно. Не исключено, что власти Ливии сознательно допустили вылет Мангуш за границу, чтобы "успокоить страсти".

27 августа власти Израиля сообщили, что на прошлой неделе состоялась встреча министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с ливийской коллегой Наджлой Мангуш. Это была первая встреча глав дипломатических ведомств двух государств. Дипломатические отношения между Израилем и Ливией никогда не устанавливались. Ливия не признает Израиль. Согласно сообщениям в СМИ, эта встреча, состоявшаяся в Риме, проходила при посредничестве министра иностранных дел Италии. Известно, что на этой встрече говорилось об исторических связях между двумя народами, о наследии ливийских евреев, а также обсуждалась возможность сотрудничества и возможность оказания гуманитарной помощи Ливии Израилем.

После того, как об этой встрече стало известно, руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило с резким осуждением Наджлы Мангуш.

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50-летняя Наджла Мангуш занимала должность главы МИД Ливии с 15 марта 2021 года. Она была первой женщиной на этом посту. Наджла родилась в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) в семье выходцев из Ливии, но выросла в Бенгази (Ливия), где окончила университет и стала юристом. Затем продолжила учебу в США. Работала в Центре мировых религий, дипломатии и разрешения конфликтов в Арлингтоне (штат Вирджиния). Во время ливийской революции 2011 года она возглавляла отдел по связям с общественностью Национального переходного совета. В мае 2021 года ее заставили уйти в отставку после того, как она призвала Турцию выполнить резолюции ООН и вывести турецкие войска и наемников из Ливии. 7 декабря 2021 года Мангуш была включена в список "100 женщин 2021 года" BBC за ее работу по налаживанию связей с организациями гражданского общества. В 2022 году Мангуш получила Международную женскую премию за мужество Государственного департамента США. После распространения информации о встрече Наджлы Мангуш и израильского министра Эли Коэна 27 августа 2023 года она была отстранена от должности, против нее начато расследование.