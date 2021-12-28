В Германии построят Еврейскую академию

Во Франкфурте-на-Майне идет строительство новой Еврейской академии. Церемония закладки первого камня состоялась еще в сентябре. Академия должна знакомить слушателей с современным иудаизмом и стать новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни.

Идея создания академии возникла в 2012 году. Она будет воздвигнута на территории выставочного комплекса неподалеку от центрального вокзала.

Слушатели академии смогут участвовать в семинарах, мастер-классах и конференциях. Инициаторы проекта особо выделяют широкий тематический спектр - от иудейской философии и этики до современной израильской литературы и кино. А будущие дискуссии затронут, среди прочего, иудаизм и еврейские традиции, а также современные проблемы сегодняшней еврейской общины, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, что в этом году в Германии отмечается Год 1700-летия еврейской жизни .

Публикуется в рамках информационного партнерства