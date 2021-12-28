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NEWSru.co.il :: В мире28 декабря 2021 г., 21:51

В Нью-Йорке неизвестные избили парня за худи с эмблемой ЦАХАЛа

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В Нью-Йорке неизвестные избили парня за худи с эмблемой ЦАХАЛа

12-й телеканал израильского телевидения рассказал об инциденте, который произошел в Бруклине в воскресенье, 26 декабря.

Блек Завацкий вместе с другом зашел в магазине "Футлокер" в Бруклине, когда к ним подошли двое незнакомцев. На Завацком было худи с эмблемой ЦАХАЛа и надписью на иврите и английском "Армия обороны Израиля".

Незнакомцы выбили из рук Завацкого стаканчик с кофе, а затем заявили, что у него есть пять секунд, чтобы снять с себя кофту. Он не подчинился, и тогда получил удар кулаком в лицо со словами "вонючий еврей".


Израильский телеканал передал, что расследованием этого инцидента занимается полиция Нью-Йорка, определив его как "антисемитский". Полиция также опубликовала фотографии одного из нападавших в надежде, что жители города его опознают и помогут арестовать.

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