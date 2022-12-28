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    В мире

    Медведев призвал запретить "предателям" возвращаться в Россию и лишить их доходов

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    Медведев призвал запретить
    Russian Presidential Press Office, Sputnik Pool Photo via AP

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который после российского вторжения в Украину регулярно выступает с резкими антизападными и антиукраинскими заявлениями, обрушился на россиян, критикующих власти, и на тех, кто покинул страну.

    В социальной сети Telegram российский политик проводит параллель между "внесистемной оппозицией", которая, якобы, виновна в поражении России в Первой Мировой войне, распаде империи и Гражданской войне, и противниками нынешнего российского режима. Эмигрантов он называет "свинтившими уродами".

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    "Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России", – заявляет Медведев.

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    Бывший российский президент называет их предателями, призывая объявить врагами общества и государства. Он призвал запретить им возвращаться в Россию и полностью отрезать от российских источников доходов.

    "Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться", – подводит итог Медведев.

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    Отметим, что несколькими днями ранее политик выступил с прогнозом на 2023 год. Он предрек резкое повышение цен на нефть и газ, распад Евросоюза, возникновение "Четвертого рейха", гражданскую войну в США и победу Илона Маска на президентских выборах в этой стране.

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