Медведев призвал запретить "предателям" возвращаться в Россию и лишить их доходов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который после российского вторжения в Украину регулярно выступает с резкими антизападными и антиукраинскими заявлениями, обрушился на россиян, критикующих власти, и на тех, кто покинул страну.
В социальной сети Telegram российский политик проводит параллель между "внесистемной оппозицией", которая, якобы, виновна в поражении России в Первой Мировой войне, распаде империи и Гражданской войне, и противниками нынешнего российского режима. Эмигрантов он называет "свинтившими уродами".
"Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России", – заявляет Медведев.
Бывший российский президент называет их предателями, призывая объявить врагами общества и государства. Он призвал запретить им возвращаться в Россию и полностью отрезать от российских источников доходов.
"Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться", – подводит итог Медведев.
Отметим, что несколькими днями ранее политик выступил с прогнозом на 2023 год. Он предрек резкое повышение цен на нефть и газ, распад Евросоюза, возникновение "Четвертого рейха", гражданскую войну в США и победу Илона Маска на президентских выборах в этой стране.