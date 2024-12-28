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Мир

Генштаб ВСУ: в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе "Shahed"

Украина
Война в Украине
Потери Украины/России
время публикации: 28 декабря 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 13:56
Генштаб ВСУ: в Орловской области уничтожен склад дронов-камикадзе "Shahed"
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Генштаб ВСУ сообщил, что 26 декабря украинскими ВВС был нанесен удар "по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области".

"В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений", - утверждают в генштабе ВСУ.

Кроме того, отмечается, что эта боевая операция "существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины".

Мир
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