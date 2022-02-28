Пентагон: для войны против Украины российская армия уже задействовала около 100 тысяч военнослужащих

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщил журналистам об американских оценках численности российских военных в Украине и эффективности их действий, передает BBC Ukraine.

По словам этого чиновника, Россия уже задействовала в боевых действиях две трети своего наступательного контингента, то есть около 100 тысяч военнослужащих. В резерве, по оценкам Пентагона, остаются около 50 тысяч военнослужащих.

За первые четыре дня войны российским силам не удалось захватить ни одного крупного украинского города, сейчас силы российской армии сосредоточены примерно в 30 км от Киева.

Пентагон отмечает, что российские войска сталкиваются с логистическими проблемами, включая доставку горючего. Это было особо заметно в ходе наступления на Харьков и Киев.

Есть признаки того, что вооруженные силы России прибегают к тактике осады, в частности в Чернигове. При этом применяются невысокоточные ракеты, что может приводить к гибели гражданского населения.

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 28 февраля опубликовал сообщение от генерал-полковника Александра Сирского, командующего обороной Киева. В сообщении сказано: "Сегодня враг продолжил попытки прорыва обороны Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окраины столицы. Все передвижения сил противника были под контролем, принимались своевременные решения. Ситуация под контролем". Далее говорится: "Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками провалились. Колонны техники оккупанта уничтожены. Противник понес значительные потери. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что можем защитить свой дом от незваных гостей".

Генштаб Вооруженных сил Украины отмечает (по состоянию на утро 28 февраля): российская армия снизила темпы наступления на всех направлениях, украинские военные успешно отражают атаки. Противник деморализован и несет серьёзные потери. Однако российские военные продолжают обстрелы военных и гражданских аэродромов, пунктов управления войсками, объектов ПВО, стратегически важных объектов инфраструктуры, позиций украинской армии и населенных пунктов. В частности, отмечено, что российские военные нанесли ракетные удары по жилым кварталам в Житомире и Чернигове.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 28 февраля опубликовал данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром 28 февраля в эфире телеканала "Украина-24" сообщил, что минувшей ночью под Макаровым Киевской области была разбита колонна российской военной техники.

Позже 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором заявил, что потери российской армии составили 4500 человек. Также по его словам, за время боевых действий в Украине погибли 15 детей.

Минобороны РФ только 27 февраля признало сам факт наличия потерь в ходе войны против Украины. При этом никакие конкретные данные приведены не были.

В то же время власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Министерство обороны России утром 28 февраля выступило с заявлением по поводу успехов российской армии в войне против Украины. В заявлении минобороны РФ сказано:

- российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной;

- российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС (персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, радиоактивный фон в норме);

- российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар;

- жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев-Васильков;

- вооруженные мародеры, получившие оружие от властей, "бесчинствуют в Киеве";

- российские военные уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.