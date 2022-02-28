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NEWSru.co.il :: В мире28 февраля 2022 г., 06:42

Пентагон: для войны против Украины российская армия уже задействовала около 100 тысяч военнослужащих

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Пентагон: для войны против Украины российская армия уже задействовала около 100 тысяч военнослужащих Подбитый российский танк на территории Украины

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США сообщил журналистам об американских оценках численности российских военных в Украине и эффективности их действий, передает BBC Ukraine.

По словам этого чиновника, Россия уже задействовала в боевых действиях две трети своего наступательного контингента, то есть около 100 тысяч военнослужащих. В резерве, по оценкам Пентагона, остаются около 50 тысяч военнослужащих.

За первые четыре дня войны российским силам не удалось захватить ни одного крупного украинского города, сейчас силы российской армии сосредоточены примерно в 30 км от Киева.

Пентагон отмечает, что российские войска сталкиваются с логистическими проблемами, включая доставку горючего. Это было особо заметно в ходе наступления на Харьков и Киев.

Есть признаки того, что вооруженные силы России прибегают к тактике осады, в частности в Чернигове. При этом применяются невысокоточные ракеты, что может приводить к гибели гражданского населения.


Генштаб Вооруженных сил Украины утром 28 февраля опубликовал сообщение от генерал-полковника Александра Сирского, командующего обороной Киева. В сообщении сказано: "Сегодня враг продолжил попытки прорыва обороны Киева. Неоднократно колонны российских войск пытались штурмовать окраины столицы. Все передвижения сил противника были под контролем, принимались своевременные решения. Ситуация под контролем". Далее говорится: "Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками провалились. Колонны техники оккупанта уничтожены. Противник понес значительные потери. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что можем защитить свой дом от незваных гостей".

Генштаб Вооруженных сил Украины отмечает (по состоянию на утро 28 февраля): российская армия снизила темпы наступления на всех направлениях, украинские военные успешно отражают атаки. Противник деморализован и несет серьёзные потери. Однако российские военные продолжают обстрелы военных и гражданских аэродромов, пунктов управления войсками, объектов ПВО, стратегически важных объектов инфраструктуры, позиций украинской армии и населенных пунктов. В частности, отмечено, что российские военные нанесли ракетные удары по жилым кварталам в Житомире и Чернигове.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 28 февраля опубликовал данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).


По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
самолеты – 29
вертолеты – 29
танки – 191
бронетранспортеры – 816
пушки – 74
ЗРК "Бук" – 1
РСЗО БМ-21 "Град" – 21
автомобильная техника – 291
бензовозы – 60
БПЛА – 3
корабли/лодки – 2
средства ПВО – 5
Личный состав – примерно 5300 (уточняется)

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утром 28 февраля в эфире телеканала "Украина-24" сообщил, что минувшей ночью под Макаровым Киевской области была разбита колонна российской военной техники.

Позже 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором заявил, что потери российской армии составили 4500 человек. Также по его словам, за время боевых действий в Украине погибли 15 детей.

Минобороны РФ только 27 февраля признало сам факт наличия потерь в ходе войны против Украины. При этом никакие конкретные данные приведены не были.

В то же время власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Министерство обороны России утром 28 февраля выступило с заявлением по поводу успехов российской армии в войне против Украины. В заявлении минобороны РФ сказано:
- российские военные завоевали господство в воздухе над всей Украиной;
- российские военные взяли под контроль территории вокруг Запорожской АЭС (персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, радиоактивный фон в норме);
- российские подразделения взяли под контроль города Бердянск и Энергодар;
- жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев-Васильков;
- вооруженные мародеры, получившие оружие от властей, "бесчинствуют в Киеве";
- российские военные уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.


28 февраля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что, по данным организации, с начала Россией военных действий против Украины (24 февраля) на украинской территории погибли не менее 102 мирных жителей. Не менее 304 мирных граждан получили ранения.

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// NEWSru.co.il // В мире // 28 февраля 2022
Командующий обороной Киева: "Российские войска деморализованы и истощены"

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