Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1101-й день войны

Министерство обороны РФ 28 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 22 по 28 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего. Кроме того, поражались цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин и 157 автомобилей. Уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская реактивная система залпового огня MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку "Paladin" и гаубицу М777 производства США, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 33 автомобиля, 34 орудия полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ, формированиям "Иностранного легиона" и бригады спецназначения "Азов". За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1210 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 21 орудие полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями улучшили тактическое положение и завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике десяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2340 военнослужащих, пять танков, из них три танка "Leopard" производства ФРГ, 32 боевые бронированные машины, в том числе пять западного производства, 22 автомобиля и 25 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1180 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, 10 боевых бронированных машин и 21 автомобиль. Уничтожены 22 орудия полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки калибра 155-мм производства стран НАТО, а также три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 20 американских управляемых авиационных бомб JDAM, 9 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 42 реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также 702 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44834 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21932 танка и другие боевые бронированные машины, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22149 орудий полевой артиллерии и минометов, 32305 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 93600 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).